Inflação na OCDE sobe uma décima em julho para os 2,0%

De acordo com os dados divulgados hoje, os preços da energia, que tinham avançado 3,0% em termos homólogos em junho, voltaram a subir 3,7% em julho.

O preço dos bens alimentares, por sua vez, também aumentou uma décima para os 1,7% em julho.

A inflação subjacente, que exclui a alimentação e a energia, ficou-se pelos 1,8% pelo terceiro mês consecutivo.

Segundo a OCDE, entre as sete maiores economias (G7), a inflação anual subiu no Canadá (para 1,2%, dos 1,0% em junho) e marginalmente na Alemanha e EUA (para 1,7% dos 1,6% do mês anterior), estabilizou na França e no Japão (nos 0,7% e 0,4%, respetivamente) e desceu em Itália (para 1,1% dos 1,2% de junho).

Na zona euro, a inflação estabilizou nos 1,3% em julho, depois do Eurostat ter avançado na estimativa rápida para agosto uma subida para os 1,5% (dos 1,3% em julho).