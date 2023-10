Inflação na zona euro abrandou para 4,3% em setembro

Mas em Portugal a inflação está acima da média da Zona Euro, fixando-a em 4,8%.



No entanto, o valor português fica ligeiramente abaixo da média dos 27 países da União Europeia de 4,9%.



Portugal ficou a meio da tabela, onde já existe um estado-membro com variação negativa, os Países Baixos, onde os preços recuaram 0,3% face a setembro do ano passado.



As taxas mais altas de inflação são as da Hungria, Roménia e Eslováquia.