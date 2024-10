Inflação na zona euro acelera em outubro para 2%

Segundo o Eurostat, a inflação dos serviços é que a deverá apresentar a maior taxa (3,9%, face aos 4,0% de setembro).

A componente da alimentação, álcool e tabaco vai situar-se nos 2,9% (aumenta em relação aos 2,4% do mês passado), a inflação dos produtos industriais não energéticos vai fixar-se nos 0,5% (face aos 0,4% registados no mês anterior) e a energia desceu 4,6% (em comparação com a descida de 6,1% registada em setembro).

Entre os países da moeda única, as maiores taxas de inflação medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IPHC, que permite comparações) são estimadas, em outubro, na Bélgica (4,7%), Estónia (4,5%), Croácia e Eslováquia (3,5% cada) e Países Baixos (3,3%).

Em Portugal, a taxa de inflação anual medida pelo IHPC é estimada em 2,6%, o mesmo que em setembro.