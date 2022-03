Inflação na Zona Euro atingiu um máximo em fevereiro

Os preços da energia continuam a impulsionar a inflação, tendo registado em fevereiro a maior subida anual, com 31,7%.



A Lituânia com quase 14% e a Estónia com 12,4% são os países com taxas mais altas de inflação, Portugal está entre as mais baixas com 4,4%.