Inflação na Zona Euro. Centeno acredita em descida da taxa em 2023

A inflação na Zona Euro abrandou em dezembro. Foi registada uma subida dos preços de 9,2 por cento. Compara com os 10,1 registados no mês anterior.



Os dados do Eurostat ainda são provisórios. A confirmarem-se, foi o segundo mês consecutivo de abrandamento.



Portugal terá sido o sexto país na Zona Euro com a maior correção. A inflação ficou em dezembro em 9,6 por cento. França e Espanha estão entre os países que registaram as taxas mais baixas: perto de seis por cento.