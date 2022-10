Inflação na Zona Euro revista em baixa para recorde de 9,9% em setembro

De acordo com os dados divulgados pelo serviço estatístico europeu, os 9,9 por cento de inflação anual na Zona Euro comparam-se com os 3,4 por cento do mesmo mês de 2021 e os 9,1 de agosto.

Na União Europeia (UE), a taxa de inflação anual foi de 10,9 por cento, em setembro, um novo máximo que se compara com os 3,6 por cento homólogos e os 10,1 de agosto.

As taxas anuais mais baixas foram registadas em França (6,2 por cento), Malta (7,4 por cento) e Finlândia (8,4 por cento). As mais elevadas registaram-se na Estónia (24,1 por cento), Lituânia (22,5 por cento) e Letónia (22 por cento).



Em comparação com agosto, a inflação anual caiu em seis Estados-membros, manteve-se estável num deles e aumentou em vinte.Portugal foi um dos países onde a inflação aumentou, fixando-se nos 9,8 por cento, quando um ano antes era de 1,3 por cento.

Em setembro, as maiores contribuições para a taxa de inflação homóloga da Zona Euro vieram da energia (+4,19 pontos percentuais), alimentação, álcool e tabaco (+2,47 p.p.), serviços (+1,80 p.p.) e bens industriais não energéticos (+1,47 p.p.).



A taxa de inflação na Zona Euro tem vindo a acelerar desde junho de 2021, principalmente devido à subida dos preços da energia, e a atingir valores recorde desde novembro de 2021.

