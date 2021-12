Inflação no Brasil foi de 0,95% em novembro, a maior para o mês desde 2015

No ano, o indicador acumula uma subida de 9,26% e, nos últimos 12 meses, a inflação no Brasil está em 10,74%, acima dos 10,67% registados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Os dados do IBGE mostram que a inflação acumulada no Brasil em 12 meses, inclusive, foi o maior desde novembro de 2003, quando estava em 11,02%.

A alta dos preços no país sul-americano foi influenciada principalmente pelos transportes (3,35%), influenciados pelos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina (7,38%), que teve, mais uma vez, o maior impacto individual no índice do mês, 0,46 pontos percentuais.

Houve altas também nos preços do etanol (10,53%), do óleo diesel (7,48%) e do gás veicular (4,30%). Com o resultado de novembro, a gasolina acumula, em 12 meses, uma subida de 50,78%, o etanol de 69,40% e o diesel, 49,56%.

Os preços medidos na categoria habitação também influenciaram o índice do mês com uma subida de (1,03%), o segundo maior impacto (0,17 pontos percentuais) no índice geral.

Por outro lado, o índice geral de novembro indicou um recuo na categoria de alimentação e bebidas (-0,04%), devido à queda de 0,25% na alimentação fora do domicílio, influenciada pelo lanche (-3,37%). Já a refeição (1,10%) acelerou em relação ao mês anterior (0,74%).

A subida da inflação no Brasil fez com que o Banco Central do país elevasse a taxa básica de juro em 1,5 pontos percentuais, para 9,25% ao ano, o maior nível desde 2017.

O Comité de Política Económica (Copom) do Banco Central brasileiro anunciou o aumento na quarta-feira quando realizou sua última reunião do ano e também indicou que manterá a política de elevação acentuada das taxas de juro numa tentativa de travar uma inflação que duplicou a meta fixada para 2021 em 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, e também ameaça superar a de 2022, estimada em 3,50%.

"Os indicadores divulgados nas últimas semanas mostram uma evolução da atividade económica abaixo do esperado: a inflação ao consumidor segue elevada, a subida dos preços foi superior ao esperado e as taxas acumuladas são incompatíveis com a meta de inflação", justificou o Banco Central brasileiro num comunicado.