Inflação no Brasil regista maior taxa para Junho desde 1995

Lusa06 Jul, 2018, 14:53 | Economia

Foi a primeira vez que a inflação no país ficou acima de 1% desde janeiro de 2016. Em maio, mês imediatamente anterior, a alta dos preços ficou em 0,4%.

Segundo o órgão de estatísticas brasileiro, o reajuste dos preços dos alimentos e bebidas de 2,03% em junho foi o maior responsável pelo índice, sendo responsável por 0,50 pontos percentuais da composição da taxa no mês.

No acumulado dos últimos 12 meses a inflação no Brasil subiu para 4,39%, tendo registado 2,86% nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2017, a taxa atingiu -0,23%.

Preços relacionados ao grupo habitação também contribuíram muito para a aceleração da inflação em junho.

Com aumento de 2,48%, o grupo habitação foi influenciado principalmente pelo reajuste do preço da energia elétrica, que apresentou variação de 7,93%, contra 3,53% registada em maio.

Dos nove grupos investigados pela pesquisa do IBGE, apenas vestuário, com índice de -0,16%, obteve deflação no período, enquanto os produtos e serviços relacionados ao grupo comunicação mantiveram-se estáveis (0%).

Para cálculo do índice do mês, o IBGE comparou os preços recolhidos no período de 30 de maio a 27 de junho de 2018 com os preços vigentes no período de 28 de abril a 29 de maio de 2018.