Inflação preocupa Governo

Lusa

O Governo admite estar preocupado com a subida da taxa de inflação. No dia em que o gabinete de estatísticas da UE revelou que a subida dos preços ultrapassou a barreira dos 8 por cento no mês passado, no espaço comunitário, o ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, assume que a situação não é favorável.