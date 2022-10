Inflação recua ligeiramente para 8,2% em setembro nos EUA

Segundo o índice CPI, a inflação acelerou face ao mês anterior, com os preços a subirem 0,4% entre agosto e setembro, quando tinham progredido apenas 0,1% entre julho e agosto.

A desaceleração da taxa de inflação de 8,3% para 8,2%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, ficou abaixo do esperado e a subida de preços mantém-se generalizada.