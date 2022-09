Inflação vai ser mais elevada e mais duradoura do que se esperava, avisa Centeno

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O governador do Banco de Portugal acredita que as taxas de juro vão entrar num ciclo de aumentos sucessivos, já que o Banco Central Europeu vai demorar mais tempo do que estava previsto a controlar esta subida da inflação. Quanto a Portugal, o antigo ministro das Finanças avisa que a economia do país vai começar a encolher.

Alertas do Governador do Banco de Portugal, esta manhã, durante uma conferência organizada pelo jornal Eco, no CCB em Lisboa.



Mário Centeno pede prudência ao Governo em relação a medidas que influenciem os preços e faz uma revisão em alta da taxa de inflação que deve chegar aos 8% até ao final do ano.