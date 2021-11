Inflação voltou a aumentar em Portugal e na Europa

Em novembro, os preços no nosso país subiram em média 2,6%, ultrapassaram os 4 por cento na média europeia e na Alemanha a inflação chegou aos 6 por cento. Com este valor de inflação, os salários da função pública mantêm o aumento de 0,9%, enquanto as pensões serão atualizadas em 0,99%.