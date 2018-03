Informação sobre contraordenações económicas disponível `online`

Lusa01 Mar, 2018, 22:01 | Economia

"Com esta ferramenta pretende-se tornar a informação contraordenacional mais simples, facilitando-se o acesso dos operadores económicos a um conjunto de informação sistematizada relativa às infrações de natureza económica e respetivas coimas, com indicação dos limites mínimos e máximos das mesmas", destacou à Lusa o secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira.

Segundo o governante, a sistematização dos vários regimes "permitirá avaliar a necessidade de criação de um regime jurídico para as contraordenações económicas, que estabeleça um procedimento geral e garanta a uniformização das molduras sancionatórias aplicáveis".

A nova ferramenta "informação contraordenacional económica + acessível", uma medida do programa Simplex +, está disponível através do Balcão do Empreendedor, no Portal do Cidadão.

A medida permite o acesso a informação sobre temas como as condições gerais para o exercício de atividade económicas, regras aplicáveis à industria, aos licenciamentos e à segurança de instalações, ao comércio e à restauração, ao turismo e ao alojamento, entre outros.