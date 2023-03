Infraestruturas classifica resultados como passo sólido para futuro da companhia

"A TAP divulgou hoje os resultados do ano de 2022, apresentando um resultado líquido positivo de 65,6 milhões de euros, o que configura um crescimento da receita acima do esperado", refere o gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, em comunicado.

Num ano, ainda afetado pela pandemia, pela guerra na Ucrânia, "pelo disparar dos preços dos combustíveis e pela mudança do sistema de tráfego aéreo no `hub`, que condicionou de forma significativa a atividade da TAP, a companhia provou a sua resiliência", sublinha o ministério das Infraestruturas.

Estes resultados decorrem, assim, aponta o ministério, "do empenho no processo que visa garantir sustentabilidade operacional e financeira de longo prazo da empresa".

Além disso, "a possibilidade de produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) no `hub` de Lisboa, a resolução dos constrangimentos aéreos operacionais, bem como a nova solução para o reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa, perspetivam-se como oportunidades de criação de valor acrescentado para a TAP e para Portugal", acrescenta.

Por isso, os resultados hoje apresentados, são "um passo sólido nas perspetivas para o futuro da empresa e para o país", conclui o ministério das Infraestruturas.

A TAP encerrou o ano de 2022 com um lucro líquido de 65,6 milhões de euros, um aumento de 1.664,7 milhões de euros em relação ao ano anterior, informou a transportadora aérea, em comunicado.

O plano de reestruturação da TAP, aprovado pela Comissão Europeia no final de 2021, previa que a companhia aérea começasse a dar lucro em 2025 e que obtivesse um resultado operacional positivo em 2023, algo que a empresa atingiu no primeiro semestre de 2022.

A companhia aérea regressou, assim, aos lucros, que tinha registado pela última vez em 2017, altura em que o grupo obteve um resultado positivo que rondou os 21 milhões de euros.