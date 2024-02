Infraestruturas são "espinha dorsal" dos setores produtivos de Timor-Leste

"As infraestruturas são a espinha dorsal de todos os setores produtivos do país. Se queremos desenvolvimento económico e social para os timorenses, temos de construir e conservar um leque alargado de infraestruturas básicas que apoiem a saúde, educação, agricultura, as indústrias, o setor privado e o bem-estar geral da população", afirmou Xanana Gusmão.

Para o chefe do Governo timorense, investir em infraestruturas significa também criar condições para a criação de emprego e gerar rendimentos, "fatores essenciais para a estabilidade" do país.

Mas, para o primeiro-ministro, que falava num seminário sobre regras e procedimentos, na construção de infraestruturas deve respeitada a lei, por uma questão de "certeza e segurança, incluindo a proteção de pessoas e bens".

"As regras e procedimentos tornam o país mais credível e habilitado enquanto parceiro ou recetor de ajuda ou de investimento", salientou Xanana Gusmão.

Na intervenção, o primeiro-ministro timorense lembrou que o Governo quer diversificar a economia com apostas na agricultura, nas pescas, no turismo, no setor do petróleo e minerais, na indústria, nos transportes, na energia e nas telecomunicações, mas também promover o setor privado.

"As infraestruturas e um mercado financeiro abrangente e transparente facilitam o investimento nos setores estratégicos e impulsionam o crescimento económico no âmbito de uma economia não petrolífera sustentável e diversificada", salientou.