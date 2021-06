Injeção de dinheiro. Novo Banco recorre a tribunais contra Estado

Foto: Reuters

O Novo Banco vai avançar com uma providência cautelar contra a decisão do Governo de cativar parte do dinheiro destinado a injetar no banco. Na sexta-feira, o Fundo de Resolução anunciou que tinha transferido para o Novo Banco 317 dos 429 milhões de euros autorizados.