INL recebe conferência que quer "consolidar movimento global" de produção de baterias

Lusa24 Set, 2019, 17:12 | Economia

Em declarações à Lusa, o diretor-geral do INL, Lars Montelius, explicou que a conferência, a decorrer entre 10 e 11 de outubro, é organizada no âmbito do Projeto nanoGateway, financiado pelo Programa de Cooperação Interreg Espanha-Portugal.

"A eletrificação da sociedade abre caminho a um outro esforço, igualmente importante, na investigação e desenvolvimento de baterias. Esse movimento está a ser articulado na Europa através do Manifesto Battery 2030. Estou convencido de que a Conferência Internacional Mission 10.000 sobre baterias vai contribuir para consolidar este movimento global na Europa", afirmou o responsável.

Segundo informação fornecida à Lusa pelo INL, é ainda objetivo da conferência - que acontece na sequência de um primeiro encontro, na primavera deste ano, em que o INL organizou e acolheu a Portuguese Summit on Battery 2030 - "reunir as partes interessadas ao nível regional para iniciar uma Comunidade de Prática Ibérica que vai sustentar e fortalecer ainda mais a já forte atividade regional ao longo de toda a cadeia de valor na área das baterias, em que Portugal se encontra numa posição privilegiada".

Segundo o INL, a posição lusa deve-se ao facto de "poder integrar todos os intervenientes na mesma, desde a mineração até à reciclagem".

Em Braga, vão assim juntar-se especialistas, investigadores, empresários e entidades com papel relevante na área das baterias e armazenamento de energia elétrica, que pretendem ainda, à semelhança da reunião da primavera, dar "um passo importante no âmbito da iniciativa conjunta para colocar a Europa na vanguarda global da tecnologia de baterias".

Entre os oradores convidados para demonstrar a "importância deste tema para a transição energética e para o combate às alterações climáticas", vão estar o Professor John Goodenough, da Universidade do Texas - Austin (EUA e co-inventor da bateria de lítio e da tecnologia que deu origem a baterias mais seguras e duradouras, através de uma intervenção em vídeo, gravada para este evento.

Os participantes vão também poder assistir às conferências de Daniel P. Abraham (Laboratório Nacional de Argonne), Oscar Crespo (CIDETEC Energy Storage), Thore Sekkenes (InnoEnergy Scandinavia AB), Senentxu Lanceros-Méndez (Universidade do Minho), Maria Helena Braga (Universidade do Porto), Adélio Mendes (Universidade do Porto), Joaquín Villar Rodríguez (Agência de Energia da Andaluzia), Enrique Romero Cadaval (Universidade da Extremadura), e Mikel Lasa (InnoEnergy Iberia).