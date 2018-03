Inovação grega atrai investimento daTesla para centro de pesquisa tecnológica

Lusa11 Mar, 2018, 07:18 | Economia

Desenvolvido na Escola Politécnica de Atenas, este veículo chamado Pyrforos já foi premiado várias vezes nos últimos anos na competição ecológica Eco-Marathon da Shell, que visa encontrar o veículo que consegue viajar a maior distância possível com a menor energia possível.

A sua reputação "já permitiu que muitos engenheiros gregos fossem contratados em Palo Alto, Califórnia, na sede da Tesla", o fabricante de automóveis elétricos do bilionário Elon Musk, mas também por outros fabricantes estrangeiros, congratula-se Antonios Kladas, chefe do laboratório de motores elétricos da Ecole Polytechnique.

A Tesla anunciou no final de fevereiro que estabelecerá perto de Atenas um centro de pesquisa e desenvolvimento dos seus motores. Um investimento de 750 mil euros considerado "importante" para o país, que surge de um longo período de recessão.

"A Tesla vai contratar cerca de 40 engenheiros gregos que estão atualmente a trabalhar no exterior, um passo muito positivo para reverter a fuga de cérebros que o país sofreu durante a crise", disse George Nounesis, diretor de Demokritos, o centro de pesquisa onde a Tesla será estabelecida.

Nounesis espera um maior investimento na inovação na Grécia, observando que as grandes empresas do setor "aproveitarão o valor agregado do capital intelectual disponível para o país".

Cerca de 500 mil pessoas, na sua maioria jovens diplomados com idades entre os 20 e os 40 anos, deixaram o país desde o início da crise da dívida em 2010, que fez cair o produto interno bruto (PIB) do país cerca de um quarto.

Mas depois de um crescimento de 1,4% em 2017, não muito longe dos 2,3% de toda a zona do euro, e "com as reformas realizadas, a Grécia beneficiará de um crescimento de 2% em média nos próximos três anos graças ao retorno do modelo económico tradicional baseado no aumento do consumo, exportações e investimentos", prevê Panayiotis Petrakis, professor de economia da Universidade de Atenas.

Entre 3 e 4 mil milhões de euros foram investidos na Grécia nos últimos dois anos, "um recorde" dos últimos quinze anos.

Philip Morris International, que em 2003 comprou a Papastratos, uma das mais antigas empresas de tabaco gregas, investiu 300 milhões de euros na produção de seu novo cigarro Iqos, de tabaco aquecido.

"Este investimento é um voto de confiança na economia grega", disse Christos Harpantidis, diretor da Papastratos. Duas fábricas semelhantes já existem em Itália e na Roménia.

No entanto, os especialistas permanecem cautelosos cinco meses depois da saída da Grécia da tutela dos seus credores, da UE e do FMI e do retorno aos mercados de dívida após um longo período de austeridade, marcado pela queda dos salários e das pensões.

"Os atrasos permanecem nos setores agrícola e industrial, que devem tornar-se mais competitivos e continuar as reformas", disse Panayiotis Petrakis.

O mercado imobiliário, que tem um grande potencial para a Grécia, favorecido por condições geográficas e climáticas, está lutando para recuperar a cor devido a problemas burocráticos.

O desafio para a Grécia, diz Petrakis, é agora a "estabilização", não só dentro, mas também fora, dada a sua posição geopolítica sensível, entre a Europa, a Turquia e o Médio Oriente.