O inquérito mensal do ISCTE para CIP (Confederação Empresarial de Portugal) revela que apenas as grandes empresas esperam aumentar as vendas e o número de trabalhadores até ao final de março.Em sentido contrário estão as micro e pequenas empresas que se mostram pessimistas sobre vendas, investimento e manutenção de postos de trabalhoNeste inquérito foram ouvidas 431 empresas. O nível de confiança do estudo é de cerca de 95%.





Reportagem de João Vasco.