Inquérito online vota a favor da saída de Elon Musk, mas bilionário permanece

O dono do Twitter lançou uma sondagem sobre se deveria sair da administração executiva da rede social. Mais de 57% dos participantes no inquérito, votaram a favor da saída do bilionário. Musk disse que cumpriria a vontade dos votantes, mas até agora nada fez.