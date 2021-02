Inquilinos Lisbonenses lamentam a falta de investimento nos arrendamentos acessíveis

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Portugal reduziu as verbas previstas inicialmente no plano de Recuperação e Resiliência, para a fazer baixar as rendas. Passaram de dois milhões e 700 mil euros, para apenas 750 mil euros.



Na reacção, Romão Lavadinho, em nome dos inquilinos, critica esta decisão.



Em entrevista à Antena 1, o ministro do Planeamento justifica a decisão com o facto de os privados também estarem envolvidos na descida dos valores praticados actualmente. Nelson de Souza garante que os objectivos do programa se mantêm.