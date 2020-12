Inscrições para subsídios de desemprego baixam nos EUA

Apesar da descida e de o número ter ficado abaixo do esperado pelos analistas, as novas inscrições para apoio por desemprego continuam em níveis muito elevados numa época em que as contratações habitualmente aumentam, devido ao período de Natal.

Os dados da semana anterior foram revistos em alta e passaram a registar 806 mil pedidos de subsídio (mais 3.000).

Em fevereiro, antes dos efeitos da pandemia de covid-19 se sentirem no mercado laboral, as inscrições semanais para subsídios de desemprego eram em média de 205 mil.

Em finais de março, atingiram um recorde de 6,8 milhões devido ao encerramento da atividade económica para conter a pandemia.

Segundo os novos dados, na semana que terminou em 12 de dezembro havia mais de 13 milhões de pessoas que durante meses receberam apoio por desemprego devido à pandemia, graças ao plano de estímulos económicos aprovado pelo Congresso em março passado.

Na semana passada, o Congresso aprovou um novo pacote no valor de 900 mil milhões de dólares destinado a atenuar a deterioração económica, com ajudas adicionais para o desemprego.

A taxa de desemprego nos Estado Unidos, que em abril atingiu 14%, foi baixando gradualmente, tendo ficado em 6,7% no mês de novembro.