Insolvências recuam 19% em 2022 para mínimo dos últimos 3 anos - Iberinform

Em comunicado, a filial da Crédito y Caución refere que, no ano passado face ao anterior, foram declaradas insolventes menos 901 empresas, correspondendo as 3.869 insolvências registadas a uma média mensal de 352, "o valor mais baixo dos últimos três anos".

As declarações de insolvência requeridas por terceiros diminuíram cerca de 23% face a 2021, enquanto as apresentações à insolvência pelas próprias empresas decresceram mais de 22% e os encerramentos com plano de insolvência baixaram de 51 em 2021 para 46 em 2022 (-9,8%).

A análise da Iberinform aponta ainda que os distritos de Lisboa e do Porto lideraram em insolvências, com totais de 1.035 e 875, respetivamente, o que traduz uma diminuição de 6,8% na capital e de cerca de 27% no Porto.

"Contudo, os maiores decréscimos registam-se nos distritos de Portalegre (-38%), em Angra do Heroísmo (-35%), na Madeira (-32%) e em Viana do Castelo (-30%)", destaca, detalhando que, "dos 20 distritos que apresentam decréscimos, 80% têm valores superiores a dois dígitos".

Em 2022, apenas dois distritos apresentaram aumentos nas insolvências face a 2021: Horta (+ 100%) e Braga (+44%).

Por setores, verifica-se que apenas dois não viram decrescer as insolvências em relação a 2021: `Eletricidade, gás e água` (aumento de 5,9%) e `telecomunicações` (variação nula).

Já os maiores decréscimos registaram-se na `indústria extrativa` (-25%), na `hotelaria e restauração` (-22%), na `indústria transformadora` (-22%) e nos `outros serviços` (-22%), tendo o setor da `construção e obras públicas` apresentado uma diminuição de cerca de 19% e o do `comércio de veículos` de 15%.

Analisando as constituições de empresas, apura-se no ano passado um aumento superior a 15%, com um total de 47.930 novas empresas criadas, mais 6.423 do que em 2021 (41.507).

"O número de constituições mais significativo regista-se em Lisboa, com 16.734 novas empresas (+25%), seguida pelo Porto, com 7.989 empresas (+9,9%)", nota a Iberinform.

Por regiões, mais de 77% dos distritos têm aumentos nas constituições, com acréscimos que variam entre os 2,4% (Braga) e os 27% (Faro).

Com aumentos de dois dígitos, destacaram-se os distritos de Ponta Delgada (+25%), Setúbal (+25%), Horta (+21%), Portalegre (+19%) e Coimbra (+17%), sendo que na Madeira o aumento foi superior a 16% e em Angra do Heroísmo se situou nos 9,4%.

Pelo contrário, apenas quatro distritos apresentaram variação negativa: Bragança (-10%), Évora (-5,9%), Viseu (-4%) e Viana do Castelo (-0,6%). Castelo Branco tem variação nula face a 2021, com um total de 499 novas empresas constituídas em cada ano.

Numa análise por setores, no ano passado registaram variação positiva na constituição de novas empresas os `transportes` (+114%), `telecomunicações` (+32%), `hotelaria e restauração` (+21%), `outros serviços` (+17%), `comércio de veículos` (+13%), `eletricidade, gás e água` (+8,5%), `construção e obras públicas` (+7%), `comércio por grosso` (+9,2%) e `agricultura, caça e pesca` (+0,7%).

Já a `indústria extrativa` (-33%), o `comércio a retalho` (-14%) e a `indústria transformadora` (-2,6%) tiveram uma variação negativa face a 2021 na criação de novas empresas.