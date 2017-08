Insolvências triplicam em Portugal em10 anos mas deverão abrandar em 2017 e 2018 - Estudo

Lusa 24 Ago, 2017, 12:56 | Economia

O relatório sinaliza que o número atual de insolvências em Portugal continua a ser o triplo do registado em 2007, mas prevê um sólido decréscimo de 10% e 6% em 2017 e 2018, "o que poderia reduzi-lo para cerca de 270% dos valores anteriores à crise".

A Crédito y Caución prevê uma redução das insolvências a nível global de 3% este ano e de 2% em 2018, devido à recuperação "cada vez mais robusta na zona euro".

"Assistimos a uma recuperação generalizada da atividade económica global, com forte apoio da produção industrial, do comércio internacional e do investimento", refere o documento.

Entre os fatores improváveis que poderiam comprometer estas previsões, o relatório cita "um ajustamento monetário desordenado, correções no mercado de valores ou uma acentuada desaceleração na China que diminua a procura global de importações".

A incerteza política "é também um risco persistente, enquanto decorrerem as negociações do Brexit e as renegociações de acordos comerciais dos Estados Unidos", refere.

Na Grã Bretanha, as previsões apontam para um crescimento das insolvências de 2% em 2017 e de 4% em 2018.