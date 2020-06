Inspeções a meios aéreos continuaram a ser feitas - ANAC

"Nós temos feito inspeções aos meios aéreos, mesmo em confinamento [...] para garantir que os meios de combate a incêndios não falham", assegurou Luís Ribeiro, que falava numa audição da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa.

Questionado sobre os atrasos no licenciamento de meios aéreos para combater os incêndios, o presidente do regulador esclareceu que os atrasos no procedimento de contratação, refletem-se depois no tempo que a ANAC tem para verificar a conformidade desses meios aéreos com a legislação.

"Podem dizer que a ANAC se está a atrasar, mas na realidade muitas vezes o pedido chegou na véspera. [...] Alguma documentação chega em cirílico, outra chega incompleta", justificou Luís Ribeiro.

"É uma situação que já foi até objeto de alguma articulação com a Força Aérea, que agora é responsável por isso, mas o mecanismo de contratação destes meios empurra-nos para esta situação [de atrasos]", acrescentou.

Na terça-feira, o ministro da Defesa revelou que a Força Aérea já recebeu quatro dos cinco novos helicópteros AW119MK II -- "Koala" e que Portugal está "a pensar" comprar "mais dois" para integrar no dispositivo de combate a incêndios.

"Já recebemos quatro dos cinco `Koala` que foram adquiridos" para a Força Aérea Portuguesa (FAP), disse o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, adiantando que "o quinto chegará durante este verão, dentro de um mês" ou "mês e meio".

Segundo o governante, que falava aos jornalistas na Base Aérea N.º 11 de Beja (BA11), com a chegada deste último AW119MK II -- "Koala", ficará completa a aquisição feita pelo Estado português, mas Portugal ainda tem a "opção de compra de mais dois" destes helicópteros.

E é esta opção de compra que o Governo está "a pensar exercer" para integrar no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios, revelou.

"Há uma mudança de paradigma e, a partir de 2023, o Estado português operará, essencialmente, com meios próprios e, portanto, estamos a pensar que os dois `Koala` que fazem parte da opção poderão ser adquiridos também, para integrar essa capacidade nova do Estado", frisou.