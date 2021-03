Instituições estão preparadas para receber papa de novo em Fátima

"Congratulo-me muito com a confirmação, porque era algo que aguardávamos com alguma expectativa e com a esperança de que viesse a acontecer", disse à agência Lusa a presidente da ACISO, Purificação Reis, garantindo que todas as instituições do concelho de Ourém "estarão preparadas para receber o papa e todos os que quiserem partilhar este momento".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje, após uma audiência privada com o papa, na Cidade do Vaticano, que Francisco revelou que vai também visitar Fátima durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa em 2023.

"Foi, como tinha sido há cinco anos [depois de Marcelo ter sido eleito pela primeira vez chefe de Estado], uma ocasião para ver como o papa está atento a tudo. [...] Falou, como é evidente, da ida a Portugal em 2023, a Lisboa e a Fátima - acrescentou logo - nas Jornadas Mundiais da Juventude", afirmou o Presidente da República.

Purificação Reis adiantou que, "estando Fátima a atravessar este momento particularmente difícil e com todas as condicionantes às visitas dos que querem aqui vir, este é um sinal e um elemento impulsionador para relembrar que Fátima continua de braços abertos e preparada para receber todos".

"Esta confirmação da visita do papa ajudar-nos-á a todos a relativizar e esquecer toda esta dolorosa travessia relacionada com a pandemia e a fazer renascer a confiança no futuro", considerou.

Para a presidente da ACISO, "os efeitos económicos desta visita são, naturalmente, importantes, mas não o aspeto central desta deslocação a Lisboa e a Fátima".

O papa Francisco esteve em Fátima, pela primeira vez, em maio de 2017, numa visita de menos de 24 horas, para presidir às cerimónias do centenário dos acontecimentos de Fátima e à canonização de Jacinta e Francisco Marto, duas das crianças que em 1917 afirmaram ter visto Nossa Senhora na Cova de Iria.

Esta foi a sexta visita de um papa ao Santuário de Fátima. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000) e Bento XVI (2010) foram os anteriores pontífices a visitar Portugal.

A JMJ é o maior evento organizado pela Igreja Católica.

O anúncio da escolha de Lisboa para receber a JMJ foi feito em 27 de janeiro de 2019, na Cidade do Panamá.

Nesse dia, na sua conta no Twitter, o papa escreveu: "A vocês, queridos jovens, um muito obrigado por #Panama2019. Continuem a caminhar, continuem a viver a fé e a compartilhá-la. Até Lisboa em 2022".

Inicialmente prevista para agosto de 2022, a pandemia de covid-19 determinou o adiamento da JMJ um ano.

Portugal será o segundo país lusófono, depois do Brasil, a acolher uma Jornada Mundial da Juventude, criada em 1985 pelo papa João Paulo II (1920-2005).