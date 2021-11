Instituto de Engenharia de Coimbra acelera processo de digitalização da ASAE

"Estamos muito satisfeitos com esta parceria que irá permitir desenvolver projetos conjuntos de investigação, intercâmbio de recursos humanos e estágios para os estudantes de informática", afirmou Mário Velindro, presidente do ISEC.

O responsável considerou que "este é mais um passo dado no compromisso de colocar a engenharia ao serviço da sociedade e das instituições públicas e privadas, neste caso de uma entidade pública responsável pela avaliação, fiscalização e comunicação dos riscos dos setores alimentar e não alimentar".

Segundo o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, a pandemia da covid-19 "fez disparar as vendas `online` e esse aumento trouxe grandes desafios aos processos de fiscalização, sobretudo porque rompe com dois conceitos: espaço e o tempo".

"No `online` não existe horas de funcionamento, nem a morada do estabelecimento. Queremos otimizar os nossos serviços de monitorização, de análise de risco e de perícia digital, através de profissionais qualificados e altamente atualizados do ISEC, para dar resposta aos desafios do crescimento abrupto do `e-commerce` em Portugal", frisou.

O protocolo, assinado na quinta-feira entre as duas entidades, prevê a "disponibilização de recursos humanos e técnicos para concretização de projetos", "partilha de experiências e atividades em redes de cooperação nacionais e transacionais" e redução de "20% do preço anual em cursos não conferentes de grau", nomeadamente pós-graduações e cursos de curta duração, para todos os colaboradores da ASAE.

"É importante que a ASAE esteja dotada com ferramentas e recursos humanos que nos permitem estar um passo à frente das tendências e práticas ilícitas do mercado digital", salientou Pedro Portugal Gaspar.

O inspetor-geral da ASAE disse acreditar que o ISEC "é o parceiro ideal para ajudar a modernizar os serviços, nomeadamente através do seu `know-how` teórico e prático nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação.

"A criação de sinergias entre instituições de ensino superior e a Administração Pública pode ser o caminho para a modernização", sublinhou.