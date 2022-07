Instituto de Engenharia de Coimbra coloca futuros biomédicos em empresas antes do fim do curso

A nova licenciatura em Engenharia Biomédica do ISEC, que arranca no ano letivo 2022-2023, "vai ter uma componente prática, laboratorial e de ensino em ambiente real de trabalho, que colocará os seus estudantes no mercado ainda antes de concluírem o curso".

Segundo o ISEC, no último ano da licenciatura "será feito um estágio em empresas da indústria médica, o que constituirá uma enorme vantagem competitiva para os futuros engenheiros biomédicos".

"A Engenharia Biomédica do ISEC vai distinguir-se por um permanente contacto dos estudantes com as tecnologias de ponta e com a inovação médica, por uma componente prática muito superior à de outros cursos e, sobretudo, uma ligação muito precoce entre os alunos e a indústria para onde irão trabalhar", afirmou Milton Macedo, docente e investigador do ISEC e diretor da licenciatura em Engenharia Biomédica.

O responsável adiantou que "os futuros engenheiros irão aprender, desde muito cedo, a fazer modelação e simulação, desenvolvimento de próteses, aplicação de técnicas de inteligência artificial na análise de dados e na avaliação de bio-sinais".

"Vamos preparar futuros engenheiros que serão muito competitivos para a indústria médica nacional e europeia", afirmou, por sua vez, Mário Velindro, presidente do ISEC.

Na opinião do responsável, "existe uma grande procura no mercado de engenheiros biomédicos com valências e conhecimentos na produção de próteses, instrumentos médicos, equipamentos de diagnóstico e aplicações bioinformáticas".

"O problema é que, noutros cursos, os licenciados saem sem prática de produção industrial ou de manuseamento de dispositivos e de `softwares`. Aqui, vamos colmatar essa lacuna e dar-lhes experiência prática nas áreas da reabilitação e da imagiologia médica, por exemplo", concluiu o presidente do ISEC.

Para além da entrada direta nos mercados nacional e internacional, os responsáveis do ISEC vaticinaram que muitos dos futuros engenheiros avancem para a investigação e para novos ciclos de estudos, enquanto outros se sentirão tentados a empreender e a criarem `start-ups` com novos produtos para o setor.

O docente e investigador Milton Macedo reconheceu que "o contacto precoce com tecnologia de ponta costuma estimular os estudantes desde cedo para a investigação pura ou aplicada".

"Verificamos no ISEC que isso os torna habitualmente mais empreendedores no desenvolvimento de projetos empresariais, através de `start-ups`. Ou, então, vocaciona-os para serem membros de equipas de investigação em ambiente académico", justificou.

O diretor da licenciatura em Engenharia Biomédica está certo de que isso acontecerá, "mal os alunos comecem a contactar com as empresas onde irão fazer o seu estágio de final de curso".

Os laboratórios instalados no ISEC servirão de apoio ao novo curso de Engenharia Biomédica, desde o de Biomecânica Aplicada ao de Computação de Elevado Desempenho, passando pelo FIKALAB, um laboratório da Critical Software que desenvolve e testa projetos em áreas transversais envolvendo a robótica, a instrumentação e a programação.