Instituto de Engenharia de Coimbra e Universidade Lusófona criam centro de investigação

"Uma das principais linhas de investigação e desenvolvimento incidirá na gestão de ativos físicos -- área especialmente importante para o desempenho de qualquer empresa e, em particular, para as organizações com grandes investimentos neste tipo de ativos", afirma Mário Velindro, presidente do ISEC, em comunicado.

O centro de investigação e desenvolvimento, que deverá arrancar no último trimestre deste ano, vai dedicar-se ainda a "itens tangíveis como equipamentos, ferramentas, máquinas e infraestruturas que exigem manutenção e atualizações", refere a nota.

Segundo José Oliveira Santos, docente da UL e presidente do Centro de Investigação em Engenharia Industrial, Gestão e Sustentabilidade, "esta é uma das áreas onde as empresas dos mais variados setores estão extremamente carenciadas de licenciados, mestres e doutorados".

"As soluções de engenharia e a gestão estratégica integrada de ativos físicos irão ajudar a encontrar as melhores soluções para atender à natureza e aos desafios das organizações e da sociedade", frisou.

A parceria entre as duas instituições vai "aprofundar uma cooperação científica e intensificar as publicações de resultados obtidos", além de reforçar "a ligação ao tecido industrial de transportes e de serviços, nomeadamente no setor da saúde, e dado um contributo para a inovação tecnológica, gerando patentes e levando para o mercado produtos e sistemas inovadores".

O centro de investigação e desenvolvimento vai ter inicialmente dois polos, mas o presidente do ISEC perspetiva o alargamento posterior a outras entidades, "quer em Portugal como no estrangeiro".

"Com esta parceria -- entre uma instituição pública e outra privada -- estamos também a contribuir para o virar de uma página no ensino. Até há pouco tempo atrás, as instituições andavam de `costas viradas` umas para as outras, mas isso tem de acabar", frisou Manuel Damásio, presidente da Universidade Lusófona.

O académico considerou que o "principal objetivo é criar uma massa crítica de elevado nível científico e tecnológico, capaz de produzir ciência ao mais alto nível e, a médio prazo, disponibilizar novos ciclos em Engenharia e Gestão Industrial".

O centro de investigação e desenvolvimento será partilhado por docentes e alunos do ISEC e da UL, entre Coimbra e Lisboa.