Instituto de Engenharia de Coimbra vai ajudar Lisboa na mobilidade urbana

Através do Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa -- LxDataLab, a instituição de ensino conimbricense vai ajudar a resolver alguns dos problemas da mobilidade na maior cidade do país, analisando os dados armazenados na Plataforma de Gestão Inteligente do Município de Lisboa, que vai ser apresentada na quinta-feira, em Coimbra.

"Vamos explorar os dados para descobrir comportamentos e reconhecer padrões e, através deles, recomendar à Câmara de Lisboa medidas que previnam engarrafamentos e acidentes e que potenciem os horários e as vias que têm capacidade disponível", referiu Nuno Lavado, docente e gestor do projeto.

Os dados relacionados com os fluxos de pessoas vão ser recolhidos pelo município de Lisboa, competindo à instituição de ensino superior de Coimbra "transformar esses dados em conhecimento para que a Câmara possa tomar decisões mais adequadas à realidade da cidade".

Os investigadores e alunos dos cursos de mestrado do ISEC irão analisar dados relacionados com movimentos -- como o número de pessoas que utiliza as principais vias de acesso à cidade a determinada hora ou a quantidade de acidentes que decorrem no mesmo local -- para descobrirem padrões e anteciparem as causas dos engarrafamentos, bem como identificarem fatores críticos para a ocorrência de sinistros.

Além dos desafios relacionados com a mobilidade, serão também identificados problemas nas áreas do ambiente e da energia -- como o depósito de lixos e resíduos fora dos ecopontos próprios -- e estudadas soluções para reduzir a perturbação do ambiente sonoro provocada pelo ruído das multidões em zonas de diversão noturna.

"Esta colaboração servirá para ampliar e reforçar as boas relações do ISEC com as principais instituições do país espalhadas pelo território", afirmou o presidente do Instituto, Mário Velindro, salientando que a instituição está empenhada "em conhecer os desafios identificados pela Câmara de Lisboa para que, juntamente com a equipa do LxDatalab, possa encontrar as causas dos problemas assinalados e construir as soluções de engenharia necessárias".

No âmbito da cooperação entre as duas entidades, vai realizar-se na quinta-feira, em Coimbra, a conferência "CMLisboa e ISEC para criar soluções", que tem como objetivo apresentar a Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa e o LxDatalab aos estudantes.

A sessão vai decorrer na sede do ISEC, a partir das 20:00, com transmissão `online`, contando com as intervenções de João Tremoceiro, diretor do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa, e de Nuno Ferreira, membro do mesmo organismo.

"Esta é uma iniciativa muito pertinente e enriquecedora para os nossos investigadores porque irão ser eles -- no âmbito da Análise de Dados dos mestrados em Engenharia Informática, Cidades Sustentáveis e Inteligentes e Engenharia e Gestão de Ativos Físicos -- a utilizar a engenharia de dados para resolução de problemas concretos na cidade de Lisboa", sublinhou Mário Velindro.

O dirigente salientou que "o ISEC está a inovar na sua investigação aplicada e no seu ensino para produzir ciência que ajude a gerir a nova realidade das cidades em Portugal: é isso que faz desta escola de engenharia uma referência nacional no ensino para as `smart cities`".