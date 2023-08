Interessados na privatização da Azores Airlines oferecem 7,026 e 6,60 euros por ação

Nuno Patrício - RTP

Este anúncio decorreu durante a tarde, na sede do grupo SATA, em Ponta Delgada, no ato público de abertura das propostas para este concurso internacional.



Face às semelhanças entre as duas ofertas, o ato público foi suspenso para permitir aos concorrentes a alteração dos valores de acordo com o caderno de encargos , referiu aos jornalistas Augusto Mateus, presidente do júri.



Em junho do ano passado, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais.



O caderno de encargos da privatização da Azores Airlines prevê uma alienação no "mínimo" de 51% e no "máximo" de 85% do capital social da companhia.