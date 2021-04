Intervenção da SADC garante interesses financeiros e de defesa da África do Sul

"A África do Sul tem em primeiro lugar o interesse de proteger a sua responsabilidade financeira, porque é uma responsabilidade que o Estado assumiu, e num quadro financeiramente muito difícil para este país correntemente, mas em segundo lugar, a África do Sul claramente vê uma oportunidade única para reabilitar e modernizar o seu equipamento militar, que tem em média uns 35 a 40 anos de serviço", referiu à Lusa o jurista e catedrático jubilado da Universidade da África do Sul.

"A instituição de seguro ao crédito estrangeiro deu uma garantia ao Standard Bank, e outros, que na totalidade financiaram a expansão do gás no norte de Moçambique em cerca de mil milhões de euros e assim a África do Sul tem algum interesse no que se vai aí passar", salientou o analista sul-africano, referindo-se ao interesse da banca sul-africana em manter a exposição ao crédito para os projetos de gás.

Todavia, André Thomashausen sublinhou à Lusa que "a SADC é capaz de não estar completamente sintonizada com este interesse", salientando que existem outros países que também têm capacidade militar para ajudar Moçambique no combate à violência armada na região norte do país vizinho, que já provocou mais de 2.500 mortos desde 2017.

"O Botsuana, o Zimbabué e o Maláui certamente vão insistir em que uma intervenção militar no norte de Moçambique seja uma força multilateral representativa de vários países da SADC com todas as dificuldades num comando integrado em que isso poderá resultar", adiantou.

"E daí, eu julgo que mais uma vez a empresa Total poderá dar preferência a uma continuidade do apoio aos esforços nacionais de Moçambique para garantir a segurança, porque também as forças da SADC não têm a melhor das reputações, na sua missão na RDCongo foram largamente ineficientes e pouco prestigiadas", frisou o académico e jurista.

Thomashausen considerou ainda que o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, "não está isolado na sua resistência contra uma intervenção militar direta por forças estrangeiras", acrescentando que "uma grande parte da elite política moçambicana considera isso muito perigoso, porque vai praticamente colocar a responsabilidade administrativa pela província de Cabo Delgado sob a alçada de um comando estrangeiro e existe o receio de que isso possa interferir na soberania moçambicana".

Segundo o investigador, "do ponto de vista muito lógico, evidentemente que Moçambique preferia constituir e formar uma capacidade nacional capaz de confrontar esta insurgência e de garantir a segurança do projeto de gás, porque é um recurso que poderá constituir também para o país".

"Vamos ver o que vai sair das negociações entre o Presidente Nyusi e o administrador da Total, o Sr. Patrick Pouyanné, em Paris, muito brevemente, está previsto um encontro, e qual será a preferência da petrolífera", salientou, acrescentando que "por enquanto, a empresa Total tem dado preferência ao reforço da capacidade nacional moçambicana, contribuindo nas despesas de um batalhão de fuzileiros navais que estão a proteger as instalações em Afungi, só que não tem sido suficiente".

Nesse sentido, o analista sul-africano aponta como "solução pragmática" a constituição de uma empresa de segurança militar privada moçambicana, em Moçambique, "predominantemente composta por quadros moçambicanos".

"Poderíamos ver, em parte, a privatização daquele batalhão de fuzileiros navais que está em Afungi, para poderem servir em condições mais sensíveis e menos burocratas, com equipamento moderno e uma gestão também modernizada, porque um dos grandes entraves das ações das FADM tem sido o elevadíssimo nível de burocracia na sua estrutura que leva a uma tomada de decisões com muitos atrasos e muitos outros impedimentos", salientou.

Questionado pela Lusa sobre se a privatização das Forças Armadas moçambicanas afastará ainda mais o Governo de Maputo da sua responsabilidade em salvaguardar a segurança das populações, Andre Thomashausen considerou que "o reforço da segurança através de uma iniciativa de segurança privada deveria ser acompanhado por medidas de melhoramento das condições e do nível de vida na província de Cabo Delgado".

Deveria ainda haver "tentativas de negociação com os insurgentes por forma a conseguir definir uma plataforma de entendimento em que as razões da insurgência poderão encontrar uma resposta adequada que possa conduzir a um desanuviamento da situação de violência", defendeu.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque foi feito em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos, num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024, avaliado em 20 mil milhões de euros, e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.