Investéder passa a controlar mais de 70% da SDC Investimentos após OPA

Lusa 05 Jun, 2017, 17:20 | Economia

Criada em novembro do ano passado por António Castro Henriques e Gonçalo Andrade dos Santos, ambos administradores da SDC, a Investéder lançou em dezembro a OPA sobre a SDC Investimentos, oferecendo uma contrapartida de 0,027 euros por ação (2,7 cêntimos).

Segundo a informação hoje divulgada, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após a oferta, a Investéder passou a deter 73,64% do capital social da SDC Investimentos, numa operação em que, segundo contas feitas pela Lusa, gastou 3,18 milhões de euros.

No âmbito da OPA, a Investéder adquiriu 58,17% do capital, acima do mínimo exigido para a oferta ser eficaz (50%), sendo que os restantes 15,47% foram adquiridos em bolsa durante o prazo da oferta, o que perfaz os 73,64%.

Em 20 de janeiro, após ser conhecido o lançamento da OPA, o Conselho de Administração da SDC considerou "oportuna" a oferta, num relatório ao mercado, porque, nomeadamente, "permitirá que se concentrem numa única entidade -- a oferente -- as qualidades de acionista maioritário e de principal credor da sociedade visada".

Segundo o documento então conhecido, com o sucesso da OPA interesses acionistas e credores podem ser "geridos de forma concertada, o que, numa situação de manifesto sobre-endividamento da sociedade visada e de progressivo agravamento da sua situação de capitais próprios negativos, parece fundamental para que se criem as condições adequadas a que a sociedade visada possa dar sequência à sua reestruturação financeira e, assim, prosseguir o objetivo fundamental de perseguir a concretização de condições essenciais à sua sustentabilidade".

A SDC Investimentos (ex-Grupo Soares da Costa SGPS, SA) é uma sociedade gestora de participações e investimentos, com interesses na área de negócios de construção e especializada nas áreas de concessões de infraestruturas e imobiliário, segundo a informação disponível na sua página na internet.

As ações da SDC Investimentos, que está cotada na bolsa de Lisboa no índice geral, fecharam hoje a cair 7,41% (a maior queda de todas as empresas cotadas) para 2,5 cêntimos.