Investidores permanecem em Moçambique graças ao FMI

Lusa23 Jun, 2019, 11:26 | Economia

Comentando a crise financeira em que o país mergulhou após a descoberta de dois milhões de dívidas escondidas, assumidas por empresas estatais, Hippolyte Fofack afirmou, em entrevista à Lusa à margem dos encontros anuais do banco que decorreram em Moscovo, que os investidores internacionais passaram a estar mais atentos a Moçambique, mas mantiveram os projetos em curso, graças às garantias asseguradas por entidades internacionais.

"Quando o FMI está ainda atrás de um país acho que devemos dar uma oportunidade e apoiar, porque o FMI assegura que a governação está de acordo com os padrões internacionais", explicou o dirigente do banco pan-africano com sede no Cairo que tem como principal foco o financiamento e promoção do comércio e investimento no continente.

"A melhor forma de ajudar um país não é fugir, mas sim ter uma política de crédito articulada com políticas públicas internacionais" salientou o economista-chefe do Afreximbank, que comparou Moçambique com a crise da dívida grega.

Na Grécia, houve "uma crise da dívida ligada a problemas de gestão fiscal", mas o FMI e o Banco Mundial apoiaram e fiscalizaram todos os passos", permitindo manter a confiança dos investidores.

O papel dessas organizações financeiras internacionais "é tão essencial que muitos investidores vão pacientemente esperar pelas consultas do FMI para avaliar se vão entrar ou sair de um país".

No caso de Moçambique, Fofack admitiu que a comunidade internacional não poderia sair e abandonar o país.

Se isso acontecesse, seria criada "uma crise sistémica que pode tornar muito difícil um país alguma vez recuperar", afirmou.