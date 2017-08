Investigadores de todo o mundo apresentam em Cascais projetos na área das Ciências Sociais

Lusa 23 Ago, 2017, 16:37 | Economia

Os projetos são o resultado de um programa de verão da Universidade de Chicago que se realizou este ano pela primeira vez na Europa, na Nova School of Business and Economics, onde durante 3 meses, 18 estudantes, aspirantes a cientistas de dados, analisaram bases de dados e desenvolveram soluções para problemas com grande impacto social.

Fonte da organização da iniciativa disse à agência Lusa que os sistemas de recomendação para enfrentar o desemprego de longo prazo foram desenvolvidos em parceria com Câmara Municipal de Cascais e tiveram como objetivo criar um modelo que ajudasse a identificar quem corre o risco de se tornar desempregado, com base em dados demográficos e histórico de desemprego, nomeadamente os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Através destes dados é possível, antecipadamente, alocar mais recursos a pessoas identificadas como de alto risco e tentar evitar que as mesmas permaneçam desempregadas por mais de 12 meses.

"É um modelo que precisa de ser testado, mas que poderá ajudar várias instituições a identificar o risco de desemprego e a evitar o desemprego de longa duração", disse.

O encontro decorrerá pelas 10:30 na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais.

No total serão apresentados seis projetos na área das Ciências Sociais, entre os quais, além do modelo de previsões sobre o risco de desemprego em Portugal, a atribuição de médicos a pacientes, numa grande rede de saúde em Portugal, a melhoria no tempo de resposta a acidentes nos Países Baixos, o turismo sustentável na Toscânia, o desenvolvimento de um quadro de risco de pesca a partir de satélites e dados oceânicos e a identificação do uso de telhados em Roterdão.