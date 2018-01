Partilhar o artigo Investiimento das empresas na zona euro recua no 3.º trimestre de 2017 Imprimir o artigo Investiimento das empresas na zona euro recua no 3.º trimestre de 2017 Enviar por email o artigo Investiimento das empresas na zona euro recua no 3.º trimestre de 2017 Aumentar a fonte do artigo Investiimento das empresas na zona euro recua no 3.º trimestre de 2017 Diminuir a fonte do artigo Investiimento das empresas na zona euro recua no 3.º trimestre de 2017 Ouvir o artigo Investiimento das empresas na zona euro recua no 3.º trimestre de 2017