Investimento cai 39% no 1.º trimestre para 119,6 milhões de euros

No primeiro trimestre, o investimento total resultante da concessão de Autorização de Residência para Investimento (ARI) atingiu os 119.649.864,33 euros, uma quebra de 39,2% face aos primeiros três meses de 2019 (196,8 milhões de euros).

Em março, mês em que foi declarada a pandemia do novo coronavírus, o investimento totalizou os 27.994.579,45 euros, o que representa uma quebra de 42,2% face a igual mês de 2019 (48,3 milhões de euros) e de 39,6% relativamente a fevereiro (46,2 milhões de euros).

No mês passado foram concedidos 55 vistos `gold` (em fevereiro tinham sido 70), dos quais 51 ARI por via do critério de aquisição de bens imóveis e quatro através da transferência de capitais.

No total, foram atribuídos 206 vistos `dourados` nos primeiros três meses do ano, segundo as contas da Lusa com base nos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

No mês passado, o investimento na compra de bens imóveis totalizou 25,6 milhões de euros, e a transferência de capitais ascendeu a 2,3 milhões de euros.

Em fevereiro, o investimento na compra de bens imóveis tinha sido de 39,2 milhões de euros (64 ARI) e de 6,9 milhões de euros na transferência de capitais (seis ARI).

Das 55 concessões de visto `gold` em março, 11 foram provenientes da China, oito do Irão, sete da Turquia, quatro da Rússia e três do Brasil.

Em mais de sete anos -- o programa ARI foi lançado em outubro de 2012 --, o investimento acumulado até março passado totalizou 5.111.903.695,28 euros, com a aquisição de bens imóveis a somar 4.613.767.267,62 euros.

Do total de investimento em compras de imóveis, 181.792.833,45 euros correspondem ao requisito de aquisição tendo em vista a reabilitação urbana.

Já os vistos atribuídos por transferência de capitais totalizaram 498.136.427,66 euros.

Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento estrangeiro, foram atribuídos 8.413 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018, 1.245 em 2019 e 206 em 2020.

Até março, em termos acumulados, foram atribuídos 7.925 vistos `gold` por via da compra de imóveis, dos quais 505 tendo em vista a reabilitação urbana.

Por requisito da transferência de capital, os vistos concedidos totalizam 471 e foram atribuídos 17 por via da criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho.

Por nacionalidades, a China lidera a atribuição de vistos (4.503), seguida do Brasil (886), Turquia (399), África do Sul (331) e Rússia (309).

Desde o início do programa foram atribuídas 14.429 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 422 em 2020.