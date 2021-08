Investimento captado através dos "vistos gold" cai 60 por cento em julho face a 2020

Foram concedidas 41 autorizações de residência para investimento.



Os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras garantem que parte das autorizações, sobretudo a chineses, foram concedidas através da compra de casa.



No conjunto dos primeiros sete meses do ano foram atribuídos 486 vistos "gold", um recuo de mais de 40 por cento face a igual período do ano passado.