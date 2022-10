Investimento da NOS até setembro ascende a 364 milhões de euros em "contexto muito desafiante" - Miguel Almeida

O lucro da NOS subiu 7% nos primeiros nove meses do ano, em termos homólogos, para 128,4 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

"Num contexto muito desafiante, de inflação, guerra na Europa e disrupções nas cadeias de abastecimento, a NOS continua a conseguir realizar o seu agressivo plano de investimentos, sempre com o objetivo último de criar valor para os seus clientes, entregando o melhor, mais avançado e diversificado serviço de comunicações do mercado", afirma o presidente executivo, Miguel Almeida, citado em comunicado.

Entre janeiro e setembro, "este investimento já ultrapassa os 364 milhões de euros, um crescimento de 17,5% face ao ano passado", sendo que "este esforço de investimento em tecnologia, em inovação e na qualidade e experiência de serviço, é já hoje reconhecido quer por entidades terceiras, quer também, e mais importante, pelos nossos clientes", prossegue o gestor.

"A NOS, em apenas um ano, conquistou 1,3% de quota de mercado no segmento móvel, atingindo 28% no final do primeiro semestre, de acordo com os dados oficiais", aponta Miguel Almeida, referindo que nos serviços convergentes a operadora continua a ser uma das opções preferenciais.

"Fizemos uma aposta clara no país e no reforço da sua competitividade, bem como na aceleração da disponibilização da tecnologia 5G às nossas empresas e serviços públicos -- nomeadamente aos municípios -- preparando-os cada vez mais para o futuro" e atualmente "mais de 80% dos portugueses têm a possibilidade de aceder ao 5G, num compromisso claro de liderança que a NOS assumiu desde o início e que reforçamos todos os dias, em todas as frentes, apesar de um contexto regulatório que continua a ser penalizador para o desenvolvimento integral do setor", remata Miguel Almeida.