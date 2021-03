Investimento da Sonae sobe 25,7% em 2020 para 504 ME

O lucro da Sonae caiu 57,2%, em termos homólogos, para 71 milhões de euros, "impactado pela pandemia", com efeitos a nível operacional e no que respeita à reavaliação de ativos.

"Apesar do contexto, a Sonae continuou a apostar no desenvolvimento dos seus negócios, tendo o investimento total atingido os 502 milhões de euros, mais 25,7% ou 103 milhões de euros do que no ano anterior", adianta o grupo liderado por Cláudia Azevedo, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Este capex [investimento] da Sonae significativamente superior ao de 2019 demonstra a força financeira do grupo e confiança nas atuais estratégias dos seus negócios", salienta o grupo dono das cadeias de retalho Continente e Worten, entre outros.

"Não só continuamos a investir na melhoria das nossas propostas de valor e na digitalização das nossas operações, como ainda reforçámos a nossa posição na NOS (+7,38%) e na Salsa (+50%)", sublinha.

A Sonae IM manteve a atividade regular de M&A [fusão e aquisições], a Sonae Sierra concluiu a transação do Sierra Prime e a "Sonae MC executou transações de `sale & leaseback`, gerando um encaixe total de 335 milhões de euros", conclui o grupo.

O volume de negócios consolidado da Sonae subiu 6,1% em termos homólogos para 6.827 milhões de euros, "devido sobretudo ao contributo positivo da Sonae MC e da Worten".