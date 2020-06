Investimento de 4 ME pela Empresa do Pinhal Interior para reduzir perdas de água

Em comunicado enviado à agência Lusa, o diretor da empresa, Rui Simões, explica que "a aposta na eficiência hídrica é uma necessidade urgente", pelo que o projeto prevê a introdução de equipamentos de controlo, medição e telegestão para a antecipação de fugas de água.

"Até chegar ao consumidor final, há uma grande quantidade de água que se perde (estima-se entre os 50% e 60%), por exemplo, através de fissuras ou roturas que possam surgir durante o transporte", salienta.

Com este projeto, acrescenta Rui Simões, "pretende-se evitar essas fugas de água, antecipando-as, e reduzir consideravelmente as perdas nos sistemas de distribuição, o que se traduz numa maior qualidade do serviço prestado aos municípios e num menor desperdício".

Integrado no Plano Estratégico de Controlo de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água da APIN, o investimento, de quatro milhões de euros, é transversal aos 10 concelhos dos distritos de Coimbra e Leiria que integram a empresa.

O projeto prevê a instalação de medidores de nível nos reservatórios e medidores de pressão nas zonas de monitorização e controlo instaladas nas redes de distribuição, bem como a substituição de condutas com perdas elevadas e o uso de `software` de telemetria (para a monitorização de perdas e fugas) e de otimização de programas de receção de perdas e fugas.

A empresa intermunicipal, constituída por capitais públicos, vai desenvolver também um programa de compostagem doméstica para reduzir lixo em aterros, que prevê a distribuição de 27.504 compostores domésticos de 310 litros pelos alojamentos e de 116 compostores comunitários de 660 litros pelos estabelecimentos de ensino, instituições particulares de solidariedade social e centros operacionais dos municípios.

"A compostagem doméstica é um processo sustentável que permite a transformação de resíduos orgânicos num composto rico em nutrientes, 100% natural, que pode ser utilizado como fertilizante orgânico, melhorando a composição e estrutura do solo e possibilitando a substituição de alguns fertilizantes químicos, salienta Rui Simões, diretor da APIN.

Com a disponibilização de compositores nos municípios, a empresa pretende incentivar os cidadãos a uma prática que "vai, seguramente, diminuir a quantidade de lixo depositado nos aterros e, consequentemente, contribuir para um planeta mais sustentável", acrescenta.

No âmbito deste programa, está prevista ainda a capacitação dos munícipes para a compostagem doméstica pelo desenvolvimento de um plano de marketing e sessões de esclarecimento, criação de um manual de utilização, disponibilização de vídeo explicativo do processo e de uma aplicação interativa para facilitar e motivar os utilizadores do equipamento.

Ainda em junho, vai ter início um programa de higienização dos contentores do lixo e substituição dos que se encontram degradados, de modo a garantir as condições de desinfeção necessárias, em todos os concelhos que constituem a APIN.

Criada em 2018 para gerir os serviços de abastecimento de água, de saneamento e resíduos sólidos, a empresa entrou em funcionamento em janeiro, agregando 11 concelhos dos distritos de Coimbra e Leiria, mas o de Penacova decidiu abandonar o projeto dois meses depois.

Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande (do distrito de Leiria), Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penela e Vila Nova de Poiares (do distrito de Coimbra) continuam a integrar a APIN, constituída por capitais públicos.