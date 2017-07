Investimento direto estrangeiro na China sobe 2,3% em junho

Lusa 13 Jul, 2017, 09:55 | Economia

Entre janeiro e junho, as empresas estrangeiras não financeiras investiram no país um total de 441.540 milhões de yuan (56.954 milhões de euros), o que representa uma queda homóloga de 0,1%.

No mês passado foram estabelecidas 2.894 novas empresas com capital estrangeiro, mais 14,3% do que no ano anterior, de acordo com o Ministério do Comércio chinês .

O setor manufatureiro atraiu 128.600 milhões de yuan (16.589 milhões de euros) em investimento externo, no primeiro semestre, uma subida homóloga de 3%, representando 29,1% do total do investimento estrangeiro no país.

O setor dos serviços recebeu 309,99 milhões de yuan (39,9 milhões de euros), 70,2% do total do investimento.

Na primeira metade deste ano, o investimento direto não financeiro da China no exterior caiu 45,8%, em termos homólogos, para 48.190 milhões de dólares (42.091 milhões de euros), segundo o Ministério do Comércio chinês.