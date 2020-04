Investimento em imobiliário na Baixa do Porto desceu 27% no 2º semestre de 2019

Estes dados foram apurados no âmbito do SIR-Reabilitação Urbana, sistema estatístico gerido pela Confidencial Imobiliário que cobre o território delimitado pelas nove Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) em vigor na cidade do Porto.

O montante investido em imobiliário nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) da Baixa e Centro Histórico do Porto, os principais destinos do investimento imobiliário na cidade, atingiu os 103,2 milhões no 2º semestre de 2019, recuando 27% face ao 1º semestre do ano, quando foram transacionados Euro141,7 milhões de euros", lê-se num comunicado da Confidencial Imobiliário.

"Esta travagem no investimento dá-se no período em que entrou em discussão o regime de Alojamento Local para a cidade, suspendendo o registo de novos alojamentos, e que afetou, sobretudo, estas duas ARU [Baixa e Centro Histórico]", comenta Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, salientando a "forte correlação" do mercado imobiliário com aquele tipo de uso em territórios de forte vocação turística.

O diretor da Confidencial Imobiliária diz não estar surpreendido com a descida do montante investido no imobiliário no Porto, referindo que medidas como a suspensão do registo de novos alojamentos têm um "efeito imediato na atração de investimento".

A Câmara do Porto tem, por seu turno, intenções de anular a suspensão de autorização de novos registos de alojamento local nas áreas de contenção que estava em vigor desde julho de 2019 e que havia sido prorrogada em janeiro "por mais seis meses".

Na proposta, a que a Lusa teve hoje acesso e que vai ser discutida na reunião do executivo municipal da próxima segunda-feira, a maioria justifica a decisão com as alterações das circunstâncias causada pela crise pandémica.

"Em várias cidades do país, da qual o Porto não é exceção, estão a ser canceladas compulsiva e massivamente as reservas feitas nos Estabelecimentos Turísticos (Hotéis, Hostels e Alojamentos Locais), tendo a grande maioria das unidades hoteleiras encerrado e entrado em `lay-off` total ou parcial", assinala a autarquia, acrescentando que muitos destes estabelecimentos estão a disponibilizar quartos para profissionais de saúde.

Para a maioria liderada por Rui Moreira, a realidade social, económica e turística alterou-se profundamente, não sendo possível, por esta razão, "perceber inteiramente como irão mercado e operadores turísticos comportar-se no futuro próximo".

