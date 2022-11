Investimento em portos entre 2015 e 2022 ascenderá a 37 milhões de euros

"Desde 2016 e até setembro, investimos 33 milhões de euros. Até ao final do ano, pensamos chegar aos 37 milhões de euros no investimento em portos", afirmou Teresa Coelho, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Agricultura e Pescas e Orçamento e Finanças.

A secretária de Estado das Pescas referiu ainda que já foram aprovados os planos plurianuais de dragagens do Norte e Centro, estando para aprovação o do Sul.

Teresa Coelho, disse, por outro lado, que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estão previstos 21 milhões de euros para as pescas, sendo este valor destinado ao setor privado.

Deste montante, 11,3 milhões de euros estão aprovados para 37 candidaturas, 27 das quais relativas a embarcações de pesca, sete para a indústria e três para a aquicultura.

Conforme adiantou, brevemente, vai ser lançado um novo aviso de 9,7 milhões de euros e "fica esgotado o montante do PRR".