Investimento empresarial deverá abrandar crescimento em 2020 para 3,6%

De acordo com os resultados apurados no Inquérito de Conjuntura ao Investimento de outubro de 2019 (com período de inquirição entre 01 de outubro de 2019 e 17 de janeiro de 2020), o investimento empresarial em termos nominais deverá apresentar um crescimento de 3,6% em 2020.

Os resultados deste inquérito apontam ainda para um aumento de 3,8% do investimento em 2019, taxa próxima da obtida no inquérito anterior (de 3,7%).

Segundo o INE, de 2019 para 2020, entre os objetivos do investimento perspetiva-se um aumento da importância relativa do investimento orientado para a substituição e para outros investimentos, enquanto o peso relativo do investimento associado à extensão da capacidade de produção e à racionalização e reestruturação deverá diminuir.

"O investimento de substituição destaca-se como sendo o objetivo mais referido em ambos os anos", refere.

O principal fator limitativo ao investimento empresarial identificado pelas empresas nos dois anos analisados foi a deterioração das perspetivas de venda, acrescenta.

Entre 2019 e 2020, o INE prevê um aumento do peso relativo da deterioração das perspetivas de vendas, em parte compensado pela redução do peso relativo da incerteza quanto à rendibilidade dos investimentos.

O Inquérito de Conjuntura ao Investimento foi realizado a uma amostra de 3.682 empresas com mais de quatro pessoas ao serviço, com um volume de negócios no ano de seleção da amostra de pelo menos 125 mil euros.