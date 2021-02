Investimento estrangeiro no Brasil caiu 51% para 27,2 mil milhões de euros em 2020

De acordo com os dados, citados pela agência espanhola de notícias, Efe, o investimento estrangeiro só em janeiro chegou a 1,5 mil milhões de euros, o que significa uma queda de 30,7% face ao valor registado em janeiro de 2020.

Os investimentos estrangeiros representaram 2,2% do PIB, o que compara com os 3,7% registados nos 12 meses terminados em janeiro de 2020.

Os investimentos no Brasil têm vindo a cair de forma significativa desde o início da pandemia num contexto de incerteza sobre a amplitude dos efeitos da pandemia na maior economia da América do Sul, entre os quais se conta uma recessão da atividade económica e a saída de capitais dos mercados emergentes, diz a Efe, citando analistas do mercado.

No ano passado, o valor dos investimentos estrangeiros caiu para o montante mais baixo dos últimos 11 anos, mas o banco central prevê que o investimento volte a subir para 60 mil milhões de dólares (49,4 mil milhões de euros) este ano.

O banco central brasileiro disse ainda que o país terminou o mês de janeiro com um défice de 7,2 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros) nas suas transações com o estrangeiro, o que é quase 30% menos que os 10,3 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros) registados como saldo negativo no primeiro mês de janeiro do ano passado.