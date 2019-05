Investimento mineiro de 180 milhões na Guiné-Bissau arranca em 2021

Lusa31 Mai, 2019, 13:29 | Economia

"No setor mineiro está em curso um investimento de mais de 200 milhões de dólares para exploração de fosfato a partir de 2021", afirmou Helena Nosolini Embaló, durante uma conferência do 10.º Fórum Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF, na sigla em inglês), que termina hoje em Macau.

"Estes investimentos poderão mudar a médio prazo a nossa estrutura de exportação, contribuindo desta forma para um crescimento económico mais robusto, consequentemente criando emprego e riqueza", sustentou a responsável que, à margem do evento, questionada pela Lusa, não quis prestar declarações.

Com 36.125 quilómetros quadrados e uma população que não chega aos dois milhões de habitantes, a Guiné-Bissau situa-se na costa ocidental de África, entre o Senegal e a Guiné-Conacri, e tem mais de 80 ilhas no arquipélago dos Bijagós, a maior parte desertas.

Apesar de ter recursos naturais relativamente intactos, com reservas de bauxite e fosfato e eventualmente de petróleo, a economia do país centra-se no caju, o principal produto de exportação.

"A Guiné-Bissau está em busca de diversificar a sua exportação", sublinhou a diretora, lembrando que "a exportação com destino à China atingiu 71,4 milhões de dólares em 2017, superando largamente o máximo atingido em 2015, num montante de 37 milhões de dólares", sendo que os produtos exportados foram principalmente a castanha de caju e as madeiras nobres".

A Guiné-Bissau é um dos países que integra a União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), uma organização de integração regional criada por sete países da África Ocidental que têm em comum uma moeda única.

"As nossas economias [da UEMOA e da China] complementam-se e as relações económicas devem ser aprofundadas", defendeu Helena Nosolini Embaló, acrescentando que "o papel de Macau enquanto uma plataforma de serviços representa uma oportunidade" para serem criadas e aprofundadas sinergias.