Depois da pandemia, setor industrial português já investiu 32 mil milhões de euros, mais do que a totalidade do PRR. O número foi revelado esta manhã pelo primeiro-ministro, na visita a uma empresa têxtil que participa nas Agendas Mobilizadoras do PRR. António Costa esteve em Guimarães e depois em Paredes de Coura, onde considerou a região do Alto Minho como um exemplo de vantagem competitiva.