Investimento público sobe 28% este ano e mais 20% em 2021 - Siza Vieira

"O investimento público terá seguramente um peso importante na recuperação. Tínhamos previsto - e vamos executá-lo e, até, acelerar - um crescimento do investimento público este ano em cerca de 28% e estimamos que ele venha a crescer em cima deste mais 20% no próximo ano", afirmou Pedro Siza Vieira durante uma audição, esta manhã, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre as consequências económicas da pandemia de covid-19.

Segundo o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, o plano de estabilização económica e social a aprovar "ainda esta semana" pelo Governo prevê "uma aceleração de um conjunto de pequenas obras dispersas pelo território" - desde obras de manutenção de infraestruturas, a intervenções de reabilitação urbana e de remoção do amianto nas escolas - "que sejam capazes de criar emprego e de dinamizar alguma atividade económica pelo território".

Aos deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, Siza Vieira adiantou que o programa de estabilização em preparação pelo Governo "assenta em quatro pilares": Institucional, de apoio às empresas, de apoio ao emprego e ainda um pilar social.

No que se refere às empresas, irá focar-se em "assegurar que, nesta fase de retoma, as empresas continuam a ter capacidade de aceder a crédito", sendo esta abordagem reforçada "com um apoio à capitalização das empresas que tinham uma situação sólida pré-crise, mas que possam ter visto o seu balanço afetado pela crise económica que se seguiu".

Segundo adiantou, o programa prevê também um prolongamento dos apoios ao emprego, "agora já não na perspetiva de apoiar o encerramento da atividade e a suspensão dos contratos de trabalho, mas de apoiar o exercício da atividade pelas empresas" e, na vertente social, propõe-se "adequar os apoios sociais existentes, dando uma perspetiva mais estável".

Relativamente aos fundos europeus de apoio à retoma económica, o ministro disse esperar que venham a ser aprovados "no próximo mês de julho", salientando que serão "uma oportunidade muito grande para a União e para Portugal conseguir dar um salto significativo em matéria de produtividade".

"Se pudermos aplicar bem os recursos que vamos ter à nossa disposição em investimentos reprodutivos, apoiando as nossas empresas no reforço da sua produtividade e capitalização, poderemos acelerar o processo de mudança em curso nos últimos anos", sustentou.

Admitindo que os instrumentos de apoio anunciados pela Comissão Europeia "têm espantado muita gente, que acha muito bom para ser verdade" - quer pelo "nível de ambição do montante de recursos", quer pela "modalidade em que é feito o financiamento, com a emissão pela própria União Europeia de dívida a 30 anos" - Siza Vieira considerou que esta resposta "significa que aposta de longo prazo na continuidade da União".

"Estamos a falar de uma nova ambição para a União que julgo que surpreendeu os mais céticos", disse, assegurando que a prioridade deste plano de ajuda é "reconstruir o mercado interno e colocar a União Europeia num plano de maior competitividade", não se vislumbrando na proposta quaisquer medidas de austeridade.

