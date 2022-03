IPSS de Gouveia pretende investir 905 mil euros na construção de Unidade de Demências

De acordo com um concurso público publicado na terça-feira em Diário da República, o preço base do procedimento da empreitada de execução da Unidade de Demências - Fundação D. Laura dos Santos é de 905 mil euros e o prazo de execução do contrato é de 520 dias.

Segundo Rui Reis, presidente do Conselho de Administração da Fundação D. Laura dos Santos, a instituição pretende construir, na localidade de Moimenta da Serra, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, uma Unidade de Demências considerada "importante na dinâmica das demências, no próprio distrito e na zona Centro".

"É uma obra inovadora", garantiu o responsável, salientando que foi planeada no âmbito de um protocolo com o Centro de Referência Estatal (CRE) de Salamanca (Espanha) e com a associação Alzheimer de Portugal.

Rui Reis disse à agência Lusa que na região "não existem unidades destas".

"Se tudo correr como julgamos, até será uma referência na própria zona Centro. Eu até tenho noção que foi aprovada atendendo aos vários aspetos de inovação social que o projeto tem", afirmou.

O responsável apontou, como exemplo, que a futura unidade ficará dotada com um centro de formação para cuidadores de doentes com demências, que será "uma vertente inovadora".

Assim, a futura Unidade de Demências acolherá não só os próprios doentes, como prestará aos familiares e cuidadores formação e apoio ao nível psicológico "para enfrentarem uma situação dessas".

A unidade, que vai ser construída no espaço social da Fundação D. Laura dos Santos, será autónoma, terá capacidade para acolher 30 utentes com demências e criará entre 25 a 30 novos postos de trabalho em várias áreas.

A obra é apoiada pelo Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), tendo em conta "o aspeto inovador", segundo Rui Reis.

A Fundação D. Laura dos Santos é uma IPSS do concelho de Gouveia que detém quatro valências: Unidade de Apoio à Infância, Unidade Desportiva (está associada à Unidade de Apoio à Infância e dispõe de piscina, polidesportivo e campo relvado de futebol), Unidade Geriátrica (Lar de Idosos e Centro de Dia) e Projeto Mãos Abertas (dá resposta a crianças em risco e a mulheres em risco ou vítimas da violência doméstica assim como aos seus filhos).

A instituição tem atualmente cerca de 300 utentes nas várias valências e um total de 80 funcionários.